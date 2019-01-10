الكويت تجدد دعمها لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن لإحلال السلام

الكويت - أ ش أ

جددت الكويت، اليوم الخميس، موقفها الداعم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، ولمساعيه الرامية لإعادة الأمن والاستقرار وإحلال السلام في اليمن، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مع جريفيث، لبحث ما تم تحقيقه من إنجازات خاصة باتفاق ستوكهولم، ومشاورات السلام التي عقدت في السويد، بهدف عودة الأمن والاستقرار إلى اليمن.

وفي سياق آخر، أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اتصالا هاتفيا اليوم مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالصومال أحمد عوض، حيث بحثا أوجه العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين في كافة المجالات، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.