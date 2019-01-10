أمريكا تؤكد على رفضها استخدام الصين القوة ضد تايوان

تايبيه - (د ب أ):

ترفض الولايات المتحدة تهديد الصين باستخدام القوة، أو استخدامها فعلا، ضد تايوان، بحسب ما أكده اليوم الخميس، "المعهد الامريكي في تايوان"، الذي يعتبر السفارة الامريكية الفعلية هناك.

وتأتي التصريحات الامريكية ردا على مزاعم الرئيس الصيني، شي جين بينج في الاسبوع الماضي، والتي دعا فيها إلى "إعادة توحيد" بلاده مع تايوان، حتى بالقوة إذا لزم الأمر.

وقالت المتحدثة باسم "المعهد الامريكي في تايوان"، أماندا منصور إن "الولايات المتحدة أوضحت لبكين أنها يجب أن تتوقف عن إجبارها (لتايبيه)، وأن تستأنف الحوار مع الإدارة المنتخبة ديمقراطيا في تايوان".

وأكدت منصور مجددا على ما قاله جاريت ماركيز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في تغريدة له يوم الاثنين الماضي.

ويشار إلى أن تايوان هي جزيرة تتمتع بحكومة ديمقراطية وتقع قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للصين، وتعتبرها بكين جزءا من أراضيها. ولا توجد هناك علاقات دبلوماسية رسمية بين الولايات المتحدة وتايوان.

وقالت منصور إن "أي حل للخلافات عبر المضيق يجب أن يكون سلميا وأن يستند إلى إرادة الشعب، من الجانبين."