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الصين تدعم نهج كوريا الشمالية لنزع سلاحها النووي

02:45 ص الخميس 10 يناير 2019
الصين تدعم نهج كوريا الشمالية لنزع سلاحها النووي

الرئيس الصيني شي جين بينج

بكين - (د ب أ):

أبدت الصين دعمها لمواصلة كوريا الشمالية جهود نزع سلاحها النووي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) اليوم الخميس.

وذكرت الوكالة أن الرئيس الصيني شي جين بينج، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الذي يزور البلاد حاليا، تبادلا وجهات النظر وتوصلا إلى توافق بشأن قضايا مهمة، دون الكشف عنها.

من جانبه، قال كيم إنه سيواصل العمل على تحقيق نتائج محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووصل كيم إلى بكين أمس الأول في زيارة إلى الصين.

شي جين بينج الصين كوريا الشمالية كيم جونج أون دونالد ترامب

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