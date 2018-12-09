من فرنسا إلى ترامب: لا تتدخل في شئوننا الداخلية

باريس - (أ ش أ)

ردا على تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للجدل حول مظاهرات "السترات الصفراء" ، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ، اليوم الأحد ، الرئيس الأمريكي إلى عدم التدخل في الشئون السياسية الداخلية لفرنسا.

وكان ترامب قد أطلق مجموعة تغريدات أمس السبت انتقد فيها اتفاقية باريس للمناخ ، زاعما أنها سبب الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها فرنسا منذ أربعة أسابيع.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي ، في تصريحات نقلها موقع قناة (فرانس 24) ، "أقول لدونالد ترامب ، ورئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) قال له أيضا : نحن لسنا طرفا في النقاشات الأمريكية ، اتركونا نعيش حياتنا حياة أمة ، نحن لا نضع السياسة الداخلية الأمريكية في حساباتنا ونريد أن يكون ذلك بالمثل".

وكان الرئيس الأمريكي قد هاجم عبر (تويتر) مجدّدا اتّفاق باريس للمناخ، معتبرا أن مظاهرات "السترات الصفراء" تثبت فشل هذا الاتّفاق.

وكتب ترامب على تويتر "نهار وليل حزينان جدا في باريس"، وذلك في الوقت الذي كانت فيه العاصمة الفرنسية تشهد صدامات بين محتجي "السترات الصفراء" وقوات الأمن.

وأضاف "ربما حان الوقت لوضع حدّ لاتفاق باريس السخيف والمكلف للغاية، وإعادة المال إلى الناس عبر خفض الضرائب".

واعتبر الرئيس الأمريكي أنّ "اتفاق باريس لا يسير على نحو جيّد بالنسبة لباريس ، مظاهرات وأعمال شغب في كل أنحاء فرنسا" التي عاشت السبت الرابع من المظاهرات الاحتجاجية الصفراء".

وأضاف ترامب "الناس لا يريدون دفع مبالغ كبيرة، قسم كبير منها للدول النامية (التي تدار بشكل يثير الشكوك)، بهدف حماية البيئة ، ربما".

وقد سخر الرئيس الأمريكي الثلاثاء من التنازلات التي قدّمها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ل"السترات الصفراء"، معتبرا أنّ اتفاق باريس آيل إلى الفشل.