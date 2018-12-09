6 إصابات لمستوطنين في إطلاق نار على مركباتهم قرب رام الله

كتب – مصراوي:

أعلنت اجهزة الانقاذ التابعة للاحتلال الإسرائيلي، إصابة 6 مستوطنين بجروح في إطلاق نار مساء اليوم الأحد، يالضفة الغربية، قرب العاصمة الفلسطينية رام الله.

وبحسب صحيفة "هارتس" العبرية، وأصيبت امرأة بجروح خطيرة في الجزء العلوي من جسمها، وتم نقلها إلى مستشفى جامعة هداسا، عين كارم، في القدس.

وأضافت أنه جرى نقل الخمسة الآخرين إلى مستشفيات مختلفة، بما في ذلك شاب يبلغ 21 عامًا، أصيب في إحدى أطرافه.

وقالت خدمات الإنقاذ إن إطلاق النار استهدف مجموعة من ستة أشخاص كانوا يقعون بالقرب من مدخل المستوطنة.

وكان المتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي، أعلن منذ أيام، اعتقال أحد المشتبه بهم في الهجوم بإطلاق النار على نقطة تفتيش غيلبوا التي وقعت في نوفمبر.