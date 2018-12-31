روسيا: انسحاب الولايات المتحدة من "يونيسكو" يلحق الضرر بالتعاون الإنساني

موسكو (أ ش أ)

قال مندوب روسيا إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) ألكسندر كوزنتسوف، اليوم الاثنين، إن انسحاب الولايات المتحدة رسميًا من المنظمة يلحق الضرر بالتعاون الإنساني متعدد الأطراف.

ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية - في نشرتها باللغة الإنجليزية - إلى كوزنتسوف قوله: "إن الولايات المتحدة أعلنت قرارها بالانسحاب من يونيسكو في خريف 2017 ولهذا فليس هناك ما يدعو إلى الاندهاش، ولكننا نبدي أسفنا حيال هذه الخطوة التي دون شك تلحق الضرر بالتعاون متعدد الأطراف على الصعيد الإنساني ومبدأ عالمية يونيسكو كمنظمة منضوية تحت نظام الأمم المتحدة".

ولفت الدبلوماسي إلى أن هذه ليست المرة الأولى معيدًا إلى الأذهان أنه في عام 1985 انسحبت الولايات المتحدة بالفعل من المنظمة وظلت خارجها لمدة 20 عاما وهذا لم يمنع المنظمة من أداء مهامها بنجاح ومن المؤكد أن هذا هو ما سيحدث هذه المرة أيضا.