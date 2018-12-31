هل تنتهي هيمنة أمريكا على العالم؟

القاهرة - (مصراوي):

قالت مارغريت ماكميلان المؤرخة الكندية والأستاذة في جامعة أكسفورد، إنه بعد الحرب العالمية الأولى، التي مرت الذكرى السنوية المائة على انتهائها قبل نحو شهرين، توجه الرئيس الأمريكي وودرو ويسلون إلى أوروبا للمشاركة في مؤتمر للسلام في باريس، على أمل أن يرسخ أسس الديمقراطية المستقبلية، ورغم ذلك لم يعم السلام العالم سوى سنوات قليلة، إذ اندلعت الحرب العالمية الثانية بعد نحو 30 عاما على تلك الحرب، فأكلت الأخضر واليابس، وقتل عشرات الملايين من البشر، بينما ظهرت بؤر للصراع في مناطق مختلفة من العالم مازالت تستعر هنا وهناك بين الحين والآخر.

وذكرت ماكميلان، مؤلفة كتاب "صانعو السلام"، الذي يتناول مؤتمر باريس 1919، قالت إن المشاركين في ذلك المؤتمر شعروا بأنهم فعلوا ما بوسعهم لإحلال السلام وديمومته "ولم يكن لديهم أي وهم بأنهم حلوا كل مشكلات العالم".

وأضافت أن زعماء العالم آنذاك اصطدموا بأسئلة أكبر وأعمق مثل "كيف يمكن احتواء مشاعر القومية والدين قبل أن يتسببا بدمار أكبر للعالم؟" و"كيف يمكن جعل الحرب خروجا على القانون"؟

بين الانعزالية والالتزام الدولي

وبينما نطوي صفحة العام 2018، يبدو أن العالم لم يتمكن من إيجاد حل لهذه الأسئلة حتى الآن، فالحروب الأهلية تندلع وبعضها مستمر مثل الحرب الأهلية في سوريا، التي بدأت تدخل مرحلة جديدة إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه سحب قواته من الدولة التي تمزقها الحرب الأهلية منذ 8 سنوات، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية عن ماكميلان.

والمسألة لا تتعلق بسحب هذه القلة من الجنود الأميركيين في سوريا أو خفض الوجود الأميركي في العراق وأفغانستان، بل بمدى التزام الولايات المتحدة بالمنطقة وأمنها.

وبخلاف وودرو ويلسون الذي أراد ترسيخ الديمقراطية في العالم، يبدو أن ترامب "رئيس انعزالي"، إذ كان قد أوضح أثناء حملته الانتخابية أنه لن يخوض أي حرب خارجية، وهو ما كرره تقريبا أثناء زيارته للجنود الأمريكيين في العراق في عطلة عيد الميلاد.

وسواء أحببنا ذلك أم لا، فإن ترامب على ما يبدو ملتزم بوعده، حتى وإن أحرج أقرب المقربين إليه، وفقًا لماكميلان

الشرطي العالمي

حتى الآن، لم تنسحب الولايات المتحدة من المشهد الدولي بشكل كامل، لكن رسالة ترامب كانت واضحة تماما، وهي أن الولايات المتحدة لن تلعب دور الشرطي العالمي، وأنه إذا كانت الدول المجاورة لمناطق الصراعات معنية بتلك الصراعات فعليها أن تتعامل مع ذلك الأمر بنفسها.

ويبدو أن هذا التصريح يعني أن على الدول الأوروبية أن تتعامل مع مخاوفها بشأن روسيا، وأن على دول الشرق الأوسط أن تتعامل بنفسها مع تهديدات داعش، وفقًا لما قالته ماكميلان.

ويبدو أن إيران هي الدولة الوحيدة حتى الآن التي يتعامل معها ترامب بوصفها واحدة من أولويات سياسته الخارجية، ولكنها وضعته في ما يشبه التناقض مع الدول الغربية الأخرى التي ترفض الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران.