محادثات هاتفية تركية أمريكية لبحث الأوضاع في سوريا

أنقرة - (د ب أ):

أفادت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الاثنين بأن وزيري الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو والأمريكي مايك بومبيو أجريا محادثات هاتفية.

ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية أن الجانبين أجريا المباحثات يوم أمس، دون ذكر أية تفاصيل أخرى.

تزامن الاتصال مع وصول المزيد من التعزيزات العسكرية التركية إلى الحدود مع سوريا. ومنذ أيام، يتوالى وصول التعزيزات إلى المنطقة وسط ترقب لإطلاق عملية عسكرية تركية جديدة في شمال سورية.

ويأتي تواصل إرسال التعزيزات رغم إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستؤجل عملية عسكرية سبق أن أعلن عن قرب شنها شرق الفرات في سوريا.

وجاء تراجع أردوغان بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا بدء سحب قوات بلاده من سوريا "بعد الانتصارات التاريخية" التي حققتها القوات ضد داعش.

وتشهد نيويورك إجراءات أمنية مشددة حيث تتوقع المدينة التي يطلق عليها "بيج أبل" تكدس ما يصل إلى مليوني شخص في ساحة التايمز لحضور احتفالات العام الجديد التي تبلغ ذروتها بسقوط كرة بلورية إيذانا بانتهاء عام 2018 .

ومن المقرر أن يضغط أحد عشر صحفيا على زر إطلاق الكرة ، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، كجزء من محاولة للاعتراف بتناقص حريات الصحافة في الداخل والخارج.