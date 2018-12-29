مقتل 15 مسلحا من طالبان في عمليات عسكرية غرب أفغانستان

هيرات - (د ب أ):

ذكر مسؤولون محليون أن 15 مسلحا على الأقل من حركة طالبان قُتلوا في عمليات شنتها قوات أفغانية في إقليم هيرات غرب أفغانستان، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم حاكم إقليم هيرات، جيلاني فرحات إنه تم تنفيذ العملية العسكرية في منطقة "زركوه"، حيث قُتل 15 مسلحا من طالبان من بينهم تسعة من قادة الحركة.

وأضاف أنه في قصف جوي منفصل بمنطقة غريان، قُتل الملا عبد الرحمن، حاكم الظل التابع لطالبان في المنطقة، إلى جانب خمسة من مقاتليه.

وتم تطهير مناطق مختلفة في "أوبي" و"باشتون" و"زرغون" من طالبان، بحسب "طلوع".

ولم تعلق طالبان على التقرير.