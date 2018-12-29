الرئيس البرازيلي يزور إسرائيل مارس المقبل

تل ابيب/برازيليا- (د ب أ):

قال الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو إنه سيقوم بزيارة لإسرائيل في شهر مارس المقبل ، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأضاف بولسونارو أن زيارته تأتي ردا على زيارة نتنياهو للبرازيل، حسبما ذكرت صحيفة"جيروزاليم بوست" اليوم السبت.

كان نتنياهود وصل إلى البرازيل أمس الجمعة للمشاركة في تنصيب بولسونارو، إيذانا بتولي مهمته الرئاسية رسميا اعتبارا من اول يناير المقبل.

وعقد نتنياهو اجتماعا مع الرئيس المنتخب، وفقا للصحيفة .

وقال بولسونارو: " سنبدأ فترة حكم صعبة اعتبارا من يناير ، ولكن البرازيل لديها المقومات".

وأضاف: " لكي نتمكن من التغلب على العقبات ، نحتاج إلى حلفاء واصدقاء واشقاء مخلصين مثل بنيامين نتنياهو".

كان بولسونارو أكد عقب انتخابه في أكتوبر الماضي، وعده الانتخابي بنقل سفارة بلاده إلى القدس، في إعلان اعتبره نتنياهو آنذاك بأنه "تاريخي".