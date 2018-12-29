"إدانات دولية".. كيف رأى العالم حادث "أتوبيس الهرم"؟

القاهرة - مصراوي:

أدانت عدة دول عربية وأجنبية، الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة تقل سياحًا أجانب ومصريين، وتسبب في مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين.

وكانت السعودية من أوائل الدول التي أدانت الحادث، حيث عبَّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة السعودية الشديدة للانفجار الذي استهدف حافلة، وأدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وجدَّد المصدر، التشديد على تضامن المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانب مصر الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

وقدم المصدر في ختام تصريحه العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومتَيْ وشعبَيْ جمهورية مصر العربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

مملكة البحرين أدانت هي الأخرى بشدة، الهجوم الذي تعرضت له حافلة تقل سائحين في الجيزة الجمعة، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - وقوف البحرين وتضامنها التام مع مصر الشقيقة في جهودها الحثيثة لمكافحة العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله، ومساعيها المقدرة لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة، ودعمها المطلق لكل ما فيه أمنها واستقرارها وتحقيق التنمية والرخاء للشعب المصري الشقيق.

وأعربت الوزارة عن بالغ تعازيها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذه الجريمة الإرهابية الآثمة، مجددة موقف البحرين الثابت والرافض للإرهاب وتأكيدها على ضرورة تكاتف كافة الجهود الهادفة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة واجتثاثها من جذورها.

الكويت هي الأخرى أدانت التفجير الإرهابي الغاشم، والذي استهدف حافلة سياحية بمنطقة المريوطية مساء اليوم، مؤكدة على وقوفها مع مصر في جهود مكافحة الإرهاب، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "كونا".

وزارة الخارجية التونسية أدانت الحادث الإرهابي الغاشم أيضًا، ودعت في بيان، المجتمع الدولي بأسره إلى مزيد من توحيد الجهود وتعزيز التنسيق لمكافحة آفة الإرهاب التي صارت تمثل تهديدا خطيرا للسلام والأمن الدوليين، ولاستقرار الدول ومقدرات الشعوب بدون استثناء.

وأكدت الخارجية التونسية تضامنها الكامل مع مصر حكومة وشعبا ومساندتها للإجراءات التي تتخذها للتصدي للاعتداءات الإرهابية الجبانة التي تستهدف أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها وضيوفها.

سفير الاتحاد الأوروبي في مصر إيفان سوركوش، أدان الهجوم الإرهابي الذي وقع على أتوبيس الهرم، وكتب عبر تويتر: "أشجب بشدة الهجوم على حافلة تقل سائحين في الجيزة، وأسفر عن مقتل وجرح أشخاص أبرياء".

وأكد سوركوش أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب مصر في الحرب ضد الإرهاب، وأضاف: "خالص التعازي لأسر الضحايا، وأرجو الشفاء العاجل للجرحى".

بريطانيا هي الأخرى أدانت حادث أتوبيس الهرم الإرهابي، وقال السفير البريطاني بمصر السير جيفري آدامز، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "نتقدم بالمواساة لأسر الضحايا والمصابين في حادث اليوم بالجيزة، وللحكومة والشعب المصري".

وأكد السفير، على وقوف المملكة المتحدة مع مصر في الحرب على الإرهاب.

كندا أيضًا أدانت الهجوم الإرهابي الغاشم، وقالت وزارة الخارجية الكندية في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر: "تدين كندا بشدة هجوم اليوم على حافلة تقل سياح بالقرب من القاهرة بمصر"، مضيفة نتقدم بخالص تعازينا لأسر وأصدقاء الضحايا، ونتمنى الشفاء الكامل للمصابين، ونؤكد على وقوفنا مع مصر في مكافحة الإرهاب.