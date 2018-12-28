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    كندا تدين حادث "أتوبيس الهرم".. وتؤكد وقوفها مع مصر ضد الإرهاب

    11:15 م الجمعة 28 ديسمبر 2018
    كندا تدين حادث "أتوبيس الهرم".. وتؤكد وقوفها مع مصر ضد الإرهاب

    حادث أتوبيس الهرم

    القاهرة - مصراوي:

    أدانت كندا الهجوم الإرهابي الغاشم الذي استهدف حافلة تقل سياحًا بمنطقة المريوطية بالجيزة، وأسفر عن 4 ضحايا و10 مصابين.

    وقالت وزارة الخارجية الكندية في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر: "تدين كندا بشدة هجوم اليوم على حافلة تقل سياح بالقرب من القاهرة بمصر".

    وأضافت، خالص تعازينا لأسر وأصدقاء الضحايا، نتمنى الشفاء الكامل للمصابين.

    وأكدت كندا وقوفها مع مصر في مكافحة الإرهاب.

    وأعلنت وزارة الداخلية، انفجار أتوبيس سياحي مساء الجمعة، جراء عبوة بدائية الصنع كانت مخفاة بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحي يقل عدد 14 سائحًا "فيتنامي الجنسية".

    انتقت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.. وجاري استكمال عمليات الفحص.

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