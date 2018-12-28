التحالف العربي: 16 خرقا من الحوثيين بالحديدة خلال 24 ساعة

عدن (أ ش أ)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، عن 16 خرقا لوقف إطلاق النار بالحديدة من جانب الميليشيات الحوثية الإرهابية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال التحالف - في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية - إن الخروقات الحوثية وقعت في مناطق التحيتا، وحيس، والجاح، والجبلية، مشيرا إلى وقوع 190 خرقا لوقف إطلاق النار في الحديدة من الميليشيات الحوثية الإرهابية منذ بدء وقف إطلاق النار.

وشدد التحالف على دعم موقف الجيش الوطني اليمني بالالتزام بوقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق السويد.

وشهدت مفاوضات السلام برعاية الأمم المتحدة في السويد اتفاق الأطراف المتنازعة في اليمن على وقف لإطلاق النار، وأيضا سحب المقاتلين من الحديدة، التي تعتبر ممرا رئيسيا للمساعدات ولاستيراد المواد الغذائية.