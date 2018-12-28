سوريا الديمقراطية: نعمل مع دمشق على سد الطريق أمام تركيا

القاهرة- (مصراوي):

قالت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، إنها تعمل مع دمشق على سد الطريق أمام تركيا ومن ثم حل المشاكل الداخلية دون تدخل أحد.

أعلنت القيادة العامة للجيش السوري، اليوم الجمعة، أن قواتها دخلت مدينة منبج الواقعة شمال البلاد قرب الحدود التركية، ورفعت العلم الوطني فوقها.

تسيطر "وحدات حماية الشعب" على مناطق واسعة شمال شرقي سوريا على الحدود الجنوبية مع تركيا. وتخشى تركيا من أن يحكم الأكراد قبضتهم على الأراضي السورية وأن يشكلوا منطقة ذات حكم ذاتي على الحدود، حسب بي بي سي.

ونفذت تركيا عمليتين عسكريتين ضد الجماعة الكردية المسلحة في سوريا منذ عام 2016. وكانت العمليتان غرب نهر الفرات.

كان الهجوم الأول باسم "درع الفرات"، وبدأ في صيف 2016، ودام 8 أشهر، واستهدف تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والمسلحين الأكراد، وانتهى في مارس 2017.

وشنت تركيا مطلع هذا العام عملية ثانية باسم "غصن الزيتون" ضد المسلحين الأكراد في منطقة عفرين. واستمرت العملية شهرين، أخلت خلالهما القوات التركية المدينة من المسلحين الأكراد.

يأتي التحرك السوري بعد أيام من قرار مفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا، البالغ قوامها 2000.

أعلنت تركيا بعد قرار ترامب إرجاء عملية عسكرية وشيكة كانت أعلنت عنها ضد المقاتلين الأكراد شمالي شرق الفرات (شمال سوريا).

تعد أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية منظمة إرهابية وتصفها بأنها امتداد لحزب العامل الكردستاني، الذي يريد إقامة إقليم كردي مستقل بجنوب شرق تركيا.