مقتل 10 طلاب جراء انقلاب حافلة داخل جامعة بطهران

طهران - (د ب أ):

أعلن مركز طوارئ طهران اليوم الأربعاء أن عشرة طلاب لقوا حتفهم جراء انقلاب حافلة في جامعة بالعاصمة طهران يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن مدير مركز العلاقات العامة في مركز طوارئ طهران محمدكرم درآبادي القول إن 26 طالبا أصيبوا بجروح متفاوتة من جراء الحادث المروع.

وكانت الحافلة انقلبت أمس في جامعة "العلوم والأبحاث" الواقعة في شمال غرب العاصمة طهران ذات التضاريس الجبلية.

وذكرت الوكالة أن مصادر قالت إن سائق الحافلة أصيب بجلطة قلبية ما أدى إلى فقدانه السيطرة على الحافلة ومن ثم انحرافها عن الطريق وانقلابها، فيما تحدثت مصادر أخرى عن أن عطلا حصل في مكابح الحافلة أدى إلى سقوطها من فوق طريق منحدر داخل الجامعة لمسافة 90 مترا.

في غضون ذلك، أعلن الادعاء في طهران اعتقال متعهد النقل والمسؤول عن المنشآت في الجامعة على خلفية الحادث.