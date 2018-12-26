أهم التصريحات في 24 ساعة: "خونة ومرتزقة وراء أعمال التخريب في السودان"

القاهرة – مصراوي

اعتبر الرئيس السوداني عمر البشير أن خونة ومرتزقة وراء أعمال التخريب في السودان مشيرًا إلى المظاهرات الأخيرة، فيما صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه على استعداد للسلام مع دولة الاحتلال الإسرائيلي على أساس القانون الدولي، وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن فرنسا لن تجني شيئًا من بقاء قواتها في سوريا.