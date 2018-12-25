البيت الأبيض: أردوغان وجه دعوة إلى ترامب لزيارة تركيا في 2019

واشنطن (رويترز):

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجه دعوة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب لزيارة تركيا في 2019.

وقال المتحدث هوجان جيدلي في بيان ”رغم أنه ليس هناك شيء محدد يجري التخطيط له، فإن الرئيس مستعد لاجتماع محتمل في المستقبل“.

ومن بين القضايا الرئيسية بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي الصراع في سوريا في أعقاب إعلان ترامب انسحاب قوات بلاده منها، وتبعات اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقي، والذي كان يقيم في الولايات المتحدة، بالقنصلية السعودية في اسطنبول وطلب تركيا تسليم فتح الله كولن، رجل الدين المقيم بأمريكا.

وقالت الرئاسة التركية إن ترامب وأردوغان اتفقا خلال اتصال هاتفي يوم الأحد على التنسيق لمنع حدوث فراغ مع انسحاب الولايات المتحدة من سوريا.

ورحب أردوغان بقرار ترامب المفاجئ الأسبوع الماضي بسحب قوات بلاده من سوريا والذي قلب السياسة الأمريكية في المنطقة ومن شأنه إزالة مصدر احتكاك بين البلدين.

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وتدعم واشنطن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في حين تعتبرها تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه منظمة إرهابية.

وقال مسؤول أمريكي رفيع إن ترامب لم يناقش قرار الانسحاب مع أردوغان مسبقا.

وقال متحدث باسم أردوغان يوم الاثنين إن مسؤولين عسكريين أمريكيين سيزورون تركيا هذا الأسبوع لمناقشة تفاصيل الانسحاب من سوريا مع نظرائهم.

وسلك ترامب وأردوغان مسلكين مختلفين إزاء قضية مقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.. إذ قال ترامب إنه يريد أن تقف بلاده بجانب السعودية وحاكمها الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رغم أن وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) رجحت أن يكون القتل بناء على أوامر الأمير.

وسعى أردوغان لإبقاء الانتباه الدولي مسلطا على مقتل خاشقجي ووضع الأمير في دائرة الضوء. وقالت السعودية إن الأمير لم تكن لديه معرفة مسبقة بعملية الاغتيال.

وقال ترامب الشهر الماضي إنه لا يبحث مسألة تسليم كولن، الذي تلقي تركيا باللوم عليه في محاولة الانقلاب التي شهدتها عام 2016، في إطار مساعي تخفيف الضغط التركي على السعودية في قضية خاشقجي.

ونقل وزير خارجية تركيا الأسبوع الماضي عن ترامب قوله خلال اجتماع مع أردوغان في بوينس أيرس منذ أسابيع إنه يعمل على تسليم كولن.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض في وقت لاحق إن ترامب لم يعلق على تسليم كولن إلى تركيا خلال الاجتماع الذي عقد في الأرجنتين.

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