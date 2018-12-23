الأمم المتحدة: فريق مراقبة وقف إطلاق النار في اليمن لن يكون مسلحًا

نيويورك- أ ش أ:

أعلنت الأمم المتحدة أن الفريق الأممي للإشراف على وقف إطلاق النار في الحديدة برئاسة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامايرت لن يكون مسلحا ولن يرتدي زيا موحدا.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم (الأحد) عن مصدر في فريق الآمم المتحدة قوله، إن الفريق سيقدم الدعم للإدارة وعمليات التفتيش في ميناءي الصليف ورأس عيسى في الحديدة وسيعزز وجود الأمم المتحدة في المنطقة.

يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر الساحل الغربي في اليمن فيه وصول الفريق الأممي للإشراف على وقف إطلاق النار في الحديدة، الذي تقرر في مفاوضات ستوكهولم.

ولم يتم تحديد أي موعد للاجتماع أو جدولِ أعمال واضح لكامايرت في المدينة، إلا أن مصدرا مسئولا في الأمم المتحدة كشف عن اجتماع مرتقب للجنة إعادة الانتشار لتحديد مهامها وتقسيماتها، وسط أنباء عن أن اللقاء الأول للجنة سيعقد خلال 48 ساعة.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد وافق بالإجماع، الجمعة الماضي، على نشر فريق تابع للأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامايرت ولمدة 30 يوما مبدئيا.