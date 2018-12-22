الكويت تدعو مواطنيها إلى مغادرة السودان حفاظا على سلامتهم

الكويت (أ ش أ)

دعت سفارة الكويت لدى السودان المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا هناك إلى مغادرتها؛ حفاظا على سلامتهم، مهيبة في الوقت ذاته بالكويتيين إلى عدم السفر إلى السودان في الوقت الراهن.

وأفادت السفارة - في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية اليوم السبت - أنه على المواطنين الكويتيين المتواجدين في السودان حاليا، التقيد بتعليمات الجهات الأمنية، وعدم الاقتراب من مواقع التجمهر والتجمعات ومناطق المظاهرات.

وأشارت إلى أن عليهم أيضا اتخاذ الحيطة والحذر في كافة مدن السودان، التي أعلن فيها حالة الطوارئ، والامتثال لتعليمات الأمن والسلطات المعنية، مهيبة بالكويتيين المتواجدين هناك التواصل مع السفارة في حال الطوارئ والحاجة للمساعدة.