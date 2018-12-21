المرصد السوري: مقتل 30 شخصًا في غارات للتحالف بريف دير الزور

لندن (أ ش أ)

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان - ومقره لندن - أن نحو ثلاثين شخصًا قتلوا في ضربات جوية للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، استهدفت آخر جيب لمسلحي تنظيم داعش الارهابي في شرق سوريا.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن - حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة - "قتل نحو 30 شخصا على الأقل في قرية الشعفة بريف دير الزور في غارات جوية للتحالف الدولي، بينهم 14 ينتمون إلى عائلات مسلحين متشددين، ومن هؤلاء ثمانية أطفال"، وأشار إلى أن الحصيلة قد ترتفع بسبب وجود عدد كبير من المصابين بجروح بالغة.

وتأتي هذه الغارات بعد 48 ساعة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيسحب قواته من سوريا.

ويقع الجيب الأخير لتنظيم "داعش" في محافظة دير الزور غير البعيدة من الحدود العراقية ، ويساند التحالف الدولي قوات سوريا الديمقراطية التي تشن منذ سبتمبر هجوما بريا ضد المتشددين في هذه المنطقة التي تضم خصوصا بلدات هجين والسوسة والشعفة.