الخارجية الأمريكية تمنح العراق إعفاء 90 يومًا من العقوبات المتعلقة بإيران

القاهرة - مصراوي:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها منحت إعفاء مدته 90 يومًا للعراق حتى يتمكن من دفع وارداته من الكهرباء الإيرانية.

وأضاف متحدث باسم الخارجية -حسبما ذكرت "سكاي نيوز" اليوم الجمعة- أن واشنطن تعمل مع بغداد على إنهاء تبعية العراق للغاز الطبيعي الإيراني.

ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتغذية محطاته لتوليد الكهرباء ويستورد حوالي 1.5 مليار قدم مكعبة يوميا عبر خطوط أنابيب في الجنوب والشرق.

وقال مسؤولون عراقيون إنهم يحتاجون إلى عامين تقريبا لإيجاد مصدر بديل.