مسؤولون كوريون جنوبيون يتجهون إلى الشمال لإجراء تفتيش على الطرق

سول - (أ ش أ):

توجهت مجموعة من المسؤولين الكوريين الجنوبيين إلى كوريا الشمالية اليوم (الجمعة) لإجراء التفتيش المشترك على طريق سريع على طول الساحل الشرقي لكوريا الشمالية كجزء من المشروع المشترك بين الكوريتين لتحديث وإعادة ربط الطرق والسكك الحديدية عبر حدودهما.

وقالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم إن 10 مسؤولين كوريين جنوبيين عبروا الحدود الشرقية متوجهين إلى كوريا الشمالية في غضون الساعة التاسعة صباح اليوم في رحلة تستغرق 3 أيام لتفقد الطريق بين كوسونج ووونسان، البالغ طوله 100 كيلومتر.. وفقا لما أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ويخطط المسؤولون لزيارة الشمال مرة أخرى يوم الاثنين لتفقد طريق بطول 4 كيلومترات بالقرب من مدينة كيسونج الحدودية الشمالية على الخط الغربي لاستكمال مسح مشترك أجرته الكوريتان في أغسطس، ونظرا لأنهم لا ينقلون معدات التفتيش الخاصة، فمن المرجح أن تهدف الرحلة إلى التحقق من ظروف الطريق العامة للمراجعة المستقبلية.

وجاء التفتيش المشترك بموجب الاتفاق بين قيادتي الكوريتين في شهر أبريل الماضي لتحديث وربط الطرق والسكك الحديدية عبر حدودهما في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التنمية المتوازنة والازدهار المشترك في شبه الجزيرة الكورية.

واختتمت الكوريتان مؤخرا عملية تفتيش لمدة 18 يوما لخطوط السكك الحديدية في المناطق الغربية والشرقية في الشمال..ومنحت الأمم المتحدة إعفاء التفتيش على السكك الحديدية عن العقوبات.

وتستعد الكوريتان حاليا لإقامة حفل وضع حجر الأساس للمشروع المشترك في محطة بانمون في كيسونج يوم الأربعاء لكن التفاصيل لم تحدد بعد، بما فيها من سيحضر وكيف سيتم تنظيم الحدث.