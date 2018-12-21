تركيا: نبذل جهودا مكثفة لتنفيذ عمليتنا العسكرية في سوريا

أنقرة (أ ش أ)

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصى أكار، الخميس، أن بلاده تبذل في الوقت الراهن جهودا مكثفة من أجل تنفيذ عمليتها العسكرية في سوريا.

وأضاف وزير الدفاع التركي - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" في نشرتها باللغة الإنجليزية - "نواجه حاليا منبج وشرق الفرات ونبذل جهودا مكثفة بهذا الصدد".

وأشارت "روسيا اليوم" إلى أن هذا التصريح من جانب وزير الدفاع التركي يعتبر أول بيان رسمي تركي يصدر بعد إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها بالكامل من سوريا بعد إنزال الهزيمة بتنظيم (داعش) الإرهابي.