  • عاجل:"برودة شديدة".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مارتن لاسارتي تطوير الأهرامات محافظ القاهرة الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    تركيا: نبذل جهودا مكثفة لتنفيذ عمليتنا العسكرية في سوريا

    12:00 ص الجمعة 21 ديسمبر 2018
    تركيا: نبذل جهودا مكثفة لتنفيذ عمليتنا العسكرية في سوريا

    أنقرة (أ ش أ)

    أعلن وزير الدفاع التركي خلوصى أكار، الخميس، أن بلاده تبذل في الوقت الراهن جهودا مكثفة من أجل تنفيذ عمليتها العسكرية في سوريا.

    وأضاف وزير الدفاع التركي - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" في نشرتها باللغة الإنجليزية - "نواجه حاليا منبج وشرق الفرات ونبذل جهودا مكثفة بهذا الصدد".
    وأشارت "روسيا اليوم" إلى أن هذا التصريح من جانب وزير الدفاع التركي يعتبر أول بيان رسمي تركي يصدر بعد إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها بالكامل من سوريا بعد إنزال الهزيمة بتنظيم (داعش) الإرهابي.

    هذا المحتوى من

    وزير الدفاع التركي خلوصي أكار العمليات العسكرية سوريا الحرب السورية

    الخبر التالى:

    ترامب: وزير الدفاع ماتيس يتقاعد بحلول فبراير
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان