"بوليتيكو": بومبيو يستعرض من القاهرة سياسة واشنطن بالشرق الأوسط

القاهرة - مصراوي

كشفت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أن وزير الخارجية مايك بومبيو سوف يعلن من القاهرة تفاصيل الدور الأمريكي في الشرق الأوسط بعد التطورات الجارية، وسيكون ذلك خلال زيارته إلى القاهرة في الشهر المقبل.

وأضافت المجلة في تقرير نشر، الأربعاء، ان بومبيو سوف يلقي خطابًا حول دور واشنطن في المنطقة بحسب تصريحات مسئول بوزارة الخارجية.

يبقى الخطاب في مرحلة التخطيط والإعداد، ولكنه يأتي وسط معاناة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحديد سياسة متماسكة متعلقة بالشرق الأوسط.

ويأتي ذلك أيضًا بعد إعلان البيت الأبيض عن بدء سحب القوات الأمريكية من سوريا بشكل عاجل وسريع وكامل، وسط غضب من قيادات قوات سوريا الديمقراطية الكردية (قسد) والتي كانت تدعمها واشنطن في شمالي سوريا.

واعتبرت (قسد) أن الإعلان الأمريكي بالانسحاب "طعنة من الخلف"، وتصب في مصلحة تنظيم داعش الإرهابي.

بينما أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا عقب القرار الأمريكي، معلنًا أن دولة الاحتلال علمت الخبر من ترامب ووزير خارجيته قبل أيام، مشيرًا إلى أن تل أبيب سوف تدافع عن نفسها وتعمل على ضمان أمنها القومي في المنطقة، وذلك وسط المخاوف من النفوذ والتواجد الإيراني في سوريا.

وذكرت "بوليتيكو" أن بومبيو من المتوقع أن يلقي خطابه في القاهرة في حدود العاشر من يناير المقبل، لكنه أشار إلى أن الأمور يمكن أن يحدث بها تغيير.

زيارة القاهرة من المرجح أنها تأتي ضمن جولة واسعة لوزير الخارجية الأمريكي إلى الشرق الأوسط، مع زيارات أخرى محتملة إلى إسرائيل ودول عربية أخرى مجاورة.

وفي محاولة للحصول على تأكيدات حول الجولة، صرح متحدث باسم الخارجية الأمريكية للمجلة قائلًا: "لا نملك أي خطط معلنة لرحلات خارجية في هذا التوقيت".