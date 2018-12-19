"امرأة غبية".. زعيم المعارضة يدافع عن اتهامه بإهانة رئيسة وزراء بريطانيا

لندن - (د ب أ)

نفى زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جون كوربين اليوم الأربعاء ما تردد حول أنه وصف رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأنها "امرأة غبية"، بعدما اتهمه نواب في البرلمان ينتمون إلى حزب ماي المحافظ بسبها.

وظهر جون كوربين وهو يتفوه بتعليق غير مسموع خلال نقاش صاخب حول أسئلة موجهة لرئيسة الوزراء داخل مجلس العموم، وظهر وهو يتمتم بكلمة "غبي" متبوعة بكلمة أخرى من مقطعين.

وأصر كوربين على أنه قال "أشخاص أغبياء"، تعليقا على العدد الكبير من النواب الذين كانوا يصرخون ويهتفون بسخرية، ويصدرون ضوضاء، بعد أن قارنت ماي المناورة السياسية التي ينتهجها حزب العمال بفقرة تمثيل صامت (البانتومايم) أثناء عيد الميلاد المجيد.

وقال خلال جلسة البرلمان لاحقا: "أشرت إلى هؤلاء الذين أعتقد أنهم كانوا يسعون إلى تحويل نقاش حول الأزمة القومية التي تواجه بلادنا إلى تمثيل صامت بالقول /أشخاص أغبياء/".

وأضاف كوربين: "لم أستخدم كلمتي /امرأة غبية/ قاصدا رئيسة الوزراء أو أي شخص آخر، وأعارض استخدام تعبيرات تنم عن التمييز بسبب الجنس أو كراهية النساء تماما، وبأي شكل كان".

واتهم العديد من النواب المحافظين كوربين بإهانة ماي داعين إياه إلى تقديم اعتذار لرئيسة الحكومة.

وقال رئيس مجلس العموم جون بيركو خلال المناقشات إنه لم ير هذا التعليق أو يسمعه، وبالتالي ليس في وضع يسمح له بأن يأمر كوربين بالاعتذار.

ووفقا لوكالة أنباء "بلومبرج"، قالت رئيسة الوزراء: "يجب على كل شخص في هذا المجلس تشجيع النساء على الحضور إلى هذه القاعة ومن ثم يجب أن يستخدموا لهجة مناسبة، خاصة في هذه الذكرى التي تقام بمناسبة المئوية الأولى لمنح النساء حق التصويت".