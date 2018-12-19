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    أول تعليق من إسرئيل بعد إعلان أمريكا سحب قواتها من سوريا

    07:34 م الأربعاء 19 ديسمبر 2018
    أول تعليق من إسرئيل بعد إعلان أمريكا سحب قواتها من سوريا

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

    القاهرة - مصراوي

    قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن بلاده سوف تدافع عن نفسها مع إعلان الإدارة الأمريكية عن سحب قواتها من سوريا.

    وبحسب وكالة فرانس برس فإن نتنياهو علق سريعًا عقب قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب، قائلًا إن إسرائيل سوف تتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها وستناقش تبعات قرار الإدارة الأمريكية.

    وأعلن البيت الأبيض أن واشنطن بدأت في مرحلة جديدة في حربها ضد تنظيم داعش في سوريا، وبدأت في سحب قواتها التي كانت تتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية الكردية في شمالي سوريا.

    وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الانتصارات على داعش في سوريا "لا تشير إلى نهاية التحالف العالمي أو حملته. بدأنا إعادة القوات الأمريكية إلى الوطن مع انتقالنا إلى المرحلة التالية من هذه الحملة".

    وكانت قوات سوريا الديمقراطية الكردية المدعومة من أمريكا، اعتبرت قرار ترامب بالانسحاب "طعنة في الظهر وخيانة لدماء الآلاف الذين قتلوا في مواجهات مع تنظيم داعش".

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإدارة الأمريكية سوريا أمريكا

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