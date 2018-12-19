مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على مشروع قانون لإصلاح القضاء الجنائي

واشنطن- (أ ف ب):

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الثلاثاء على مشروع قانون فيدرالي حول إصلاح القضاء الجنائي، ما يفتح المجال أمام تحقيق أهم تغيير في النظام القضائي الأميركي منذ عقود.

و"قانون الخطوة الأولى"، (فرست ستيب أكت)، هو مشروع قانون يلقى تأييد الحزبين تم وضعه بصعوبة، ويهدف خصوصاً إلى تخفيف العقوبات الشديدة عن مرتكبي بعض الجُنح وإلى إعطاء مزيد من الحرية للقضاة في تحديد العقوبات على المجرمين الصغار وإلى تحسين ظروف احتجاز النساء.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد المصادقة على مشروع القانون في تغريدة "أمريكا هي أفضل دولة في العالم وعملي هو الكفاح من أجل جميع المواطنين، حتى أولئك الذين ارتكبوا أخطاء".

وأضاف "أهنئ مجلس الشيوخ لتبني الحزبين مشروع قانون تاريخي لإصلاح القضاء الجنائي".

وتم تبني مشروع القانون بـ87 صوتاً مقابل 12 صوتاً معارضاً وسيُطرح الآن أمام مجلس النواب حيث يُفترض المصادقة عليه بسرعة.

وصرّح رئيس مجلس النواب بول راين أنه "ينتظر بفارغ الصبر" إرسال مشروع القانون إلى مكتب ترامب.

ولن يشمل مشروع القانون إلا المعتقلين الفدراليين الأميركيين أي 180 ألفا و789 شخصًا، بحسب الأرقام الرسمية الأخيرة.

وفي أواخر العام 2016، تم احتجاز أكثر من 2,1 مليون شخص في الولايات المتحدة، وفق احصاءات الإدارة الأمريكية.