المرصد السوري: داعش يقتل 700 سجين في شرق سوريا

القاهرة- (مصراوي):

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن تنظيم داعش أعدم نحو 700 سجين في غضون شهرين تقريبًا بشرق سوريا.

وأضاف المرصد، ومقره في لندن، أن السجناء كانوا بين 1350 فردا بين مدنيين ومقاتلين يحتجزهم داعش في منطقة قرب الحدود العراقية.

ويسيطر المتشددون على قطاع صغير من الأراضي شرقي نهر الفرات في سوريا حول بلدة هجين، التي دخلتها القوات المدعومة من الولايات المتحدة ديسمبر الجاري، بحسب رويترز.

واشتبكت قوات سوريا الديمقراطية، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكُردية، مع داعش هناك لشهور بدعم جوي أمريكي ومساعدة قوات خاصة.

وقال مظلوم كوباني، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية لرويترز، الأسبوع الماضي إن ما زال هناك 5 آلاف على الأقل من مقاتلي داعش في الجيب وبينهم كثير من الأجانب الذين يبدو أنهم مستعدون للقتال حتى الموت.