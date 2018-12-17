اعتقال العشرات في تركيا فيما يتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016

إسطنبول (د ب أ)

ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية اليوم الإثنين، إن السلطات تبحث عن 111 شخصا تعتبرهم أعداء للدولة.

وقال ممثلو الادعاء الرسمي إن هؤلاء الأشخاص لديهم صلات بحركة رجل الدين فتح الله جولن، الذي تتهمه تركيا بالتخطيط لانقلاب فاشل في عام 2016.

واعتقل العشرات حتى عصر اليوم الإثنين، وفقًا للأناضول، كما أصدر ممثلو الادعاء في أنقرة أوامر اعتقال بحق 55 جنديا و9 أشخاص آخرين.

كما أصدر ممثلو الادعاء في غرب تركيا مذكرات اعتقال أخرى بحق 47 شخصا في ما لا يقل عن 14 محافظة وفي شمال قبرص.

وقالت وزارة الداخلية إن هذه العملية الأخيرة تأتي في أعقاب اعتقال 421 شخصا لصلتهم بحركة جولن في الفترة بين 10 و17 ديسمبر الجاري.