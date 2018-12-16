أكثر الكلمات إنتشاراً

مارتن لاسارتي تطوير الأهرامات محافظ القاهرة الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

الجيش الليبي: نطارد العصابات الإرهابية.. ولم نرفع بنادقناعلى الشعب

11:53 م الأحد 16 ديسمبر 2018
الجيش الليبي: نطارد العصابات الإرهابية.. ولم نرفع بنادقناعلى الشعب

ارشيفية

كتب – مصراوي:

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أنها تتابع وحداتها العسكرية وخاصة المكلفة بالواجبات القتالية ومطاردة العصابات الإرهابية والاجرامية، التي تهدد الامن الوطني.

وأكدت في بيان لها نشر اليوم الأحد، "أن بنادقنا لن ولم ترفع في وجوه الليبيين، ولم توجه لأي مدينة أو قبيلة ليبية بل هي للدفاع عنهم وعن كرامتهم وأمنهم ".

واستطردت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن ما تم تداوله في وسائل الاعلام من مقاطع فيديو لاشخاص يهددون إحدى المدن الليبية، منافي تمامًا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، والذي أصدر أوامره بالقبض على كل من ظهر في تلك المقاطع، وإحالتهم للتحقيق.

وأكدت أنه جرى بالفعل القبض على كل من ظهر في مقاطع الفيديو، مضيفة أنها ستلاحق أي مخالف للتعليمات والأوامر الصادرة بالخصوص إداريا وقانونيًا.

وخاضت قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، معارك عنيفة ضد تنظيم داعش الإرهابي، في آخر معاقله بمدينة درنة.

وانحصرت الاشتباكات في سوق المدينة القديمة، بعد هجوم مباغت بالأسلحة الخفيفة نتيجة قرب مواقع الوحدات العسكرية من أماكن الإرهابيين، وفق ما أورد موقع قناة "218" الليبية.

ونتج عن الاشتباكات، مقتل جندي من الكتيبة 303، وآخر من الكتيبة 276 مشاة بعد إصابة بطلقة قناص في الرأس، إضافة إلى إصابة جنديين آخرين من كتيبة طارق بن زياد.

 

الجيش الليبي مطاردة العصابات الإرهابية الإرهاب ليبيا

الخبر التالى:

وزير الخارجية اليمني: وقف إطلاق النار في الحديدة يبدأ منتصف ليل الثلاثاء
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان