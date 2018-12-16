الجيش الليبي: نطارد العصابات الإرهابية.. ولم نرفع بنادقناعلى الشعب

كتب – مصراوي:

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أنها تتابع وحداتها العسكرية وخاصة المكلفة بالواجبات القتالية ومطاردة العصابات الإرهابية والاجرامية، التي تهدد الامن الوطني.

وأكدت في بيان لها نشر اليوم الأحد، "أن بنادقنا لن ولم ترفع في وجوه الليبيين، ولم توجه لأي مدينة أو قبيلة ليبية بل هي للدفاع عنهم وعن كرامتهم وأمنهم ".

واستطردت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن ما تم تداوله في وسائل الاعلام من مقاطع فيديو لاشخاص يهددون إحدى المدن الليبية، منافي تمامًا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، والذي أصدر أوامره بالقبض على كل من ظهر في تلك المقاطع، وإحالتهم للتحقيق.

وأكدت أنه جرى بالفعل القبض على كل من ظهر في مقاطع الفيديو، مضيفة أنها ستلاحق أي مخالف للتعليمات والأوامر الصادرة بالخصوص إداريا وقانونيًا.

وخاضت قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، معارك عنيفة ضد تنظيم داعش الإرهابي، في آخر معاقله بمدينة درنة.

وانحصرت الاشتباكات في سوق المدينة القديمة، بعد هجوم مباغت بالأسلحة الخفيفة نتيجة قرب مواقع الوحدات العسكرية من أماكن الإرهابيين، وفق ما أورد موقع قناة "218" الليبية.

ونتج عن الاشتباكات، مقتل جندي من الكتيبة 303، وآخر من الكتيبة 276 مشاة بعد إصابة بطلقة قناص في الرأس، إضافة إلى إصابة جنديين آخرين من كتيبة طارق بن زياد.