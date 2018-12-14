ماكرون: فرنسا بحاجة للعودة إلى العمل بشكل طبيعي

باريس (د ب أ)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل جولة خامسة متوقعة من احتجاجات السترات الصفراء، إن فرنسا في حاجة إلى الهدوء والنظام "وأن تعود للعمل بشكل طبيعي".

وذكر ماكرون أنه استمع لما كان يتعين على المتظاهرين أن يقولوه وأنه قدم استجابة قصيرة الأجل وكذلك أطلق حوارا وطنيا هاما بشأن السياسات العامة في أنحاء البلاد.

وأضاف ماكرون في بروكسل عقب القمة الأوروبية: "لكن لا أعتقد أن ديمقراطيتنا تستطيع أن تقبل العمل بحوار لا يتم سوى عبر احتلال الأماكن العامة من جانب عناصر تنتهج وسائل العنف ".

وأضاف: "لذا أعتقد أن العقل والإحساس بالصالح العام سيقود كل شخص الآن للانضمام إلى الحوار الوطني".