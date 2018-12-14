8 إصابات في مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي شرق غزة

غزة (أ ش أ)

أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص الحي وآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وصحفي ومسعف بقنبلة غاز بشكل مباشر وثلاثة آخرون بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم للمسيرات السلمية قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بالقطاع بأن قوات الاحتلال المتمركزة في مواقعها العسكرية على طول الحدود الشرقية للقطاع، أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلّف بالمطّاط والغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين شرق مدينة غزة، وشرق مخيم البريج وسط القطاع، وبلدة جباليا شماله ما أدى الى اصابة مواطنيين بالرصاص الحي وفتى بجروح وصفت بالطفيفة وآخرين بالاختناق تم علاجهم ميدانيا.