بابا الفاتيكان يزور بلغاريا ومقدونيا مايو المقبل
الفاتيكان - أ ش أ:
يزور البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، في رحلة "رسولية"، بلغاريا ومقدونيا خلال شهر مايو المقبل.
وقال الناطق باسم الفاتيكان جريج بيرك - في تصريح بثته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية - "تلبية لدعوة من جانب السلطتين العُليتين للجمهورية وللكنيسة الكاثوليكية، سيؤدي البابا رحلة رسولية إلى بلغاريا للفترة من 5 ـ 7 مايو .. وعلى وجه الخصوص سيزور العاصمة صوفيا ومدينة راكوفسكي، ومنها سينتقل البابا إلى جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، في الـ7 من مايو، وسيزور عاصمتها سكوبي"
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