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بابا الفاتيكان يزور بلغاريا ومقدونيا مايو المقبل

07:24 ص الجمعة 14 ديسمبر 2018
بابا الفاتيكان يزور بلغاريا ومقدونيا مايو المقبل

البابا فرانسيس بابا الفاتيكان

الفاتيكان - أ ش أ:

يزور البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، في رحلة "رسولية"، بلغاريا ومقدونيا خلال شهر مايو المقبل.

وقال الناطق باسم الفاتيكان جريج بيرك - في تصريح بثته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية - "تلبية لدعوة من جانب السلطتين العُليتين للجمهورية وللكنيسة الكاثوليكية، سيؤدي البابا رحلة رسولية إلى بلغاريا للفترة من 5 ـ 7 مايو .. وعلى وجه الخصوص سيزور العاصمة صوفيا ومدينة راكوفسكي، ومنها سينتقل البابا إلى جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، في الـ7 من مايو، وسيزور عاصمتها سكوبي"

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البابا فرانسيس الفاتيكان مقدونيا بلغاريا جريج بيرك

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