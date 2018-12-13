"حزب الله" يصف عمليات المقاومة الفلسطينية بـ"البطولية"

بيروت (د ب أ)

أشاد حزب الله اللبناني "بالعمليات البطولية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في القدس ورام الله اليوم، مخترقة كل إجراءات العدو الإسرائيلي وتحصيناته، ومؤكدة على قدرة المقاومة ويدها العليا".

وأثنى حزب الله، في بيان، اليوم الخميس، على "الأداء المتميز الذي أظهره المجاهدون الفلسطينيون وبراعتهم في توجيه ضربات عدة الى العدو في أكثر من مكان وبشكل متزامن، والذي يكشف أيضا عن جهوزية المقاومة واستعدادها الدائم في وجه العدوان".

ورأى حزب الله "في عمليات اليوم تعبيراً صادقاً عن خيار الشعب الفلسطيني باعتماد المقاومة سبيلا وحيدا لتحرير أرضه، مهما بلغت التضحيات".

وبارك حزب الله في بيانه "للشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة، شهادة منفذي عمليتي بركان ومستوطنة عوفر، الشهيدين أشرف نعالوة وصالح عمر البرغوثي".

وقال الحزب إن "دماء المجاهدين والشرفاء ستبقى تلاحق المحتلين الصهاينة حتى تهزمهم وتصنع النصر".