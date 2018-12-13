اصطدام قطار سريع بجسر في العاصمة التركية أنقرة

أنقرة - (أ ش أ):

أفادت تقارير إخبارية تركية، صباح اليوم الخميس، بأن قطارا سريعا اصطدم بجسر في العاصمة أنقرة، مخلفا إصابة عدد كبير من الأشخاص.

وأوضحت التقارير - حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية صباح اليوم - أن الحادث خلف خسائر مادية جسيمة، مشيرا إلى أنه لا يتوفر حاليا أية معلومات بشأن سقوط قتلى.

وأشارت إلى أن الحادث وقع في منطقة ينيماهال الحضرية في حدود الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم، لافتة إلى أن القطار اصطدم بجسر مما أدى إلى انقلاب عربتين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عمال إنقاذ في موقع الحادث، حيث حوصرت العربتان أسفل حطام جسر.

وكان القطار متجها من العاصمة أنقرة إلى إقليم قونية بوسط تركيا.