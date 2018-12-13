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بلومبرج: تأجيل إضراب فنيي الملاحة الجوية بمطار تونس الرئيسي

04:15 ص الخميس 13 ديسمبر 2018
بلومبرج: تأجيل إضراب فنيي الملاحة الجوية بمطار تونس الرئيسي

مطار تونس قرطاج

تونس - (د ب أ):

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن فنيي الملاحة الجوية في تونس أجّلوا إضرابهم الذي يخططون له في المطار الرئيسي للبلاد حتى يومي 23 و24 ديسمبر الجاري.

ونقلت الوكالة عن متحدثة باسم وزارة النقل التونسية أن المجال الجوي للبلاد سيظل مفتوحًا لجميع الطائرات.

وكان فنيو الملاحة الجوية يخططون لإضراب في مطار تونس قرطاج الدّولي يومي 13 و14 ديسمبر الجاري، وفق تقارير محلية.

ويأتي ذلك الإضراب في سياق حملة تقودها نقابات محلية لتحقيق مطالب مادية.

إضراب بلومبرج مطار تونس الرئيسي الملاحة الجوية

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