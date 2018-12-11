أكثر الكلمات إنتشاراً

القمة الخليجية منتدى إفريقيا 2018 الطقس الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

إعادة فتح قوس النصر غدًا الأربعاء بعد تعرضه للتخريب

06:20 م الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
إعادة فتح قوس النصر غدًا الأربعاء بعد تعرضه للتخريب

أرشيفية

باريس (د ب أ)

تقرر إعادة فتح "قوس النصر" في وسط العاصمة الفرنسية باريس، الذي كان قد تعرض للتخريب خلال الاشتباكات التي وقعت بين الشرطة والمتظاهرين في وقت سابق من هذا الشهر، أمام الزوار غدا الأربعاء.

وقال مركز الآثار الوطني في فرنسا اليوم الثلاثاء، إن الحرفيين وأصحاب 20 نوعا مختلفا من المهن، من بينها البناء والحدادة والنجارة والكهرباء والسباكة يعملون على قدم وساق، منذ بدء أعمال الشغب.

ويواجه أربعة عشر شخصًا اتهامات بتخريب وسرقة النصب التذكاري الشهير خلال احتجاجات أصحاب السترات الصفراء في الأول من ديسمبر الجاري، وذلك وفقًا لمدعي عام باريس ريمي هيتس.

وتعرض "قوس النصر" الذي تم تشييده على رأس شارع الشانزليزيه، للتشويه برسم شعارات على هيكله، من بينها "السترات الصفراء ستنتصر"، وتعرضت نسخة طبق الأصل من أحد التماثيل للتهشيم.

قوس النصر باريس اشتباكات تظاهرات

الخبر التالى:

ميركل خلال لقائها ماي: لا يمكن تعديل اتفاقية "بريكست"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان