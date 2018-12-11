إعادة فتح قوس النصر غدًا الأربعاء بعد تعرضه للتخريب

باريس (د ب أ)

تقرر إعادة فتح "قوس النصر" في وسط العاصمة الفرنسية باريس، الذي كان قد تعرض للتخريب خلال الاشتباكات التي وقعت بين الشرطة والمتظاهرين في وقت سابق من هذا الشهر، أمام الزوار غدا الأربعاء.

وقال مركز الآثار الوطني في فرنسا اليوم الثلاثاء، إن الحرفيين وأصحاب 20 نوعا مختلفا من المهن، من بينها البناء والحدادة والنجارة والكهرباء والسباكة يعملون على قدم وساق، منذ بدء أعمال الشغب.

ويواجه أربعة عشر شخصًا اتهامات بتخريب وسرقة النصب التذكاري الشهير خلال احتجاجات أصحاب السترات الصفراء في الأول من ديسمبر الجاري، وذلك وفقًا لمدعي عام باريس ريمي هيتس.

وتعرض "قوس النصر" الذي تم تشييده على رأس شارع الشانزليزيه، للتشويه برسم شعارات على هيكله، من بينها "السترات الصفراء ستنتصر"، وتعرضت نسخة طبق الأصل من أحد التماثيل للتهشيم.