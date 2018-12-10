بعد اعتقال مديرة "هواوي".. الصين تُصعّد "إعلاميًا ودبلوماسيًا" ضد كندا

كتب – محمد الصباغ:

تواصلت الحملة الصينية ضد كندا بعد القبض على المديرة التنفيذية لشركة هواوي الصينية "مينج وانزو" في مطار فانكوفر الكي الأسبوع الماضي بناء على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت وزارة الخارجية الصينية أشارت إلى أن كندا أخفقت في إخطار بكين باحتجاز "مينج" في الأول من ديسمبر الجاري، وفشلت في توفير الرعاية الطبية الضرورية لها، مضيفة إلى أنها تلقت معاملة "لاإنسانية" من جانب السلطات الكندية.

كما صرح المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانج، أيضًا بأن بلاده تعتقد "أن هذا التصرف غير إنساني. كما أنه ينتهك حقوقها الإنسانية".

وهدد كندا بأنها قد تواجه "عواقب وخيمة" إذا لم تتعامل مع هذه المسألة بشكل صحيح".

تبلغ مديرة هواوي "مينج"، 46 عاما، وتعاني من ارتفاع ضغط الدم، وطلبت المديرة التنفيذية أن يتم الإفراج عنها بكفالة.

وفي الإعلام الصيني الذي تسيطر عليه الدولة بدأت حملة ضد كندا خلال الأسبوع الجاري، وحذرت وكالة "شينخوا" من أن النهج الكندي في الأزمة تسبب في شرخا كبيرًا في علاقتها مع الصين.

وحذرت الوكالة الرسمية الصينية من ان كندا ستواجه "عواقب وخيمة" حال عدم إفراجها عن المديرة التنفيذية المحتجزة بشكل سريع.

بينما نشرت صحيفة الشعب اليومية الإلكترونية، مقالا انتقد كندا واعتبرها تتصرف مثل "صديق أمريكا الوفي"، وحذرت من أن كندا سوف تدفع "ثمنا باهظًا" لو استمر احتجاز مينج.

وبدأت جلسة الاستماع لدفع كفالة يوم الجمعة، ولكن لم يتم التوصل إلى قرار بشأن ما إذا كان ينبغي الإفراج عنها مقابل كفالة، وتم تأجيل المحكمة حتى الإثنين.

وألمحت وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي إلى أن "مينج" قد تمثل خطرا محتملا بسبب ثروتها الهائلة، قائلة إنها تمتلك سبع جوازات سفر من هونج كونج والصين، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الكندية.

وقالت الهيئة أيضا إن المديرة التنفيذية لهواوي تتلقى حاليا العلاج الطبي قيد الاحتجاز.

واستدعت الصين في وقت سابق كلا من سفير كندا والولايات المتحدة في بكين لمناقشة اعتقال منج.

وتواجه المدير بشركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي"، وابنة مؤسس الشركة "رين زينجفوي"، خطر الترحيل إلى الولايات المتحدة من كندا بتهم التآمر لارتكاب أعمال تزوير لتضليل عدد من البنوك الأمريكية بسبب تعاملاتها مع إيران.

وتواجه شركة هواوي اتهامات بإرسال تكنولوجيا أمريكية المنشأ إلى إيران في انتهاك للعقوبات المستمرة من الحكومة الأمريكية على طهران.

ونفت مينج هذه المزاعم في شهادة تحت القسم، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الكندية، وقالت إنها على استعداد على دحض هذه المزاعم في محكمة أمريكية.

وقد أدى اعتقال مينج، الذي وقع في نفس اليوم الذي التقى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينج بعد قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس لمناقشة حربهما التجارية، إلى إثارة التوترات بين بكين وواشنطن.