الوعي الزائف.. حين يظن الإنسان أنه يرى وهو في الحقيقة لا يُبصر

ليست أخطر أزمات الإنسان أن يجهل، بل أن يعتقد أنه يعرف. فالجهل، على قسوته، يظل حالة قابلة للعلاج، لأنه يُبقي باب التعلم مفتوحا، ويمنح صاحبه فرصة للبحث والسؤال. أما الوعي الزائف، فهو حالة أكثر تعقيدا؛ لأنه يمنح الإنسان شعورا مكتملًا بالمعرفة، بينما هو في الحقيقة يقف على أرض هشة من التصورات السطحية والانطباعات السريعة.

نحن نعيش في زمن تتدفق فيه المعلومات بلا توقف، حتى بات الوصول إلى المعلومة أسهل من أي وقت مضى. لكن هذه الوفرة لم تُنتج بالضرورة وعيا أعمق، بل في كثير من الأحيان خلقت وهما بالمعرفة. فالفارق بين أن «تعرف» وأن «تفهم» أصبح ضبابيا، بل ومهملا أحيانا. صار الإنسان يكتفي بقراءة عنوان، أو مشاهدة مقطع قصير، ليبني عليه موقفا كاملا، وربما حكما نهائيا.

الوعي، في معناه الحقيقي، ليس مجرد امتلاك معلومات، بل هو القدرة على تحليلها، وربطها بسياقها، وفهم حدودها. أما الوعي الزائف، فيتغذى على الاختزال، ويعتمد على السطح، ويهرب من التعقيد. إنه يفضل الإجابات السريعة على الأسئلة العميقة، ويبحث عن اليقين حتى لو كان زائفا، بدلا من مواجهة الشك الذي يقود إلى فهم حقيقي.

تتجلى هذه الظاهرة بوضوح في النقاشات اليومية، سواء في الواقع أو عبر الفضاء الرقمي. لم يعد الهدف من الحوار هو الوصول إلى الحقيقة، بل إثبات وجهة النظر بأي وسيلة. ترتفع الأصوات، وتُختزل القضايا، ويُستبدل التفكير بالشعارات. وفي هذا المناخ، يصبح الرأي الحاد أكثر جاذبية من الرأي المتزن، لأن الأول يُشعر صاحبه بالقوة، بينما يتطلب الثاني جهدا وتواضعا.

ولا يمكن فصل هذا التحول عن طبيعة الوسائط الحديثة التي تُكافئ السرعة والإثارة. فالمحتوى الذي ينتشر ليس بالضرورة الأكثر دقة، بل الأكثر قدرة على لفت الانتباه. ومع الوقت، يتشكل وعي جمعي يميل إلى التبسيط المخل، ويرفض التفاصيل، ويضيق بالتحليل. وهكذا، تتحول القضايا المعقدة إلى ثنائيات حادة: صح أو خطأ، أبيض أو أسود، دون مساحة للرمادي الذي تسكنه الحقيقة غالبا.

الأخطر من ذلك أن الوعي الزائف لا يقف عند حدود المعرفة، بل يمتد إلى تشكيل المواقف والسلوكيات. فحين يقتنع الإنسان بأنه يمتلك الحقيقة، يفقد القدرة على الاستماع، ويتراجع استعداده لمراجعة نفسه، ويصبح أكثر ميلا للحكم السريع. وفي العلاقات الإنسانية، يظهر ذلك في ضعف التسامح، وقلة التفهم، والاستعداد الدائم للتصنيف بدلا من الاحتواء.

في المقابل، كان الجهل – رغم سلبياته – أكثر صدقا. الجاهل قد يدرك أنه لا يعرف، فيسأل، ويتعلم، ويغير موقفه إذا ظهرت له الحقيقة. أما صاحب الوعي الزائف، فيغلق هذا الباب بنفسه، لأنه لا يرى أصلا أنه بحاجة إلى التعلم. وهنا تكمن الخطورة: ليس في الخطأ، بل في الإصرار عليه باعتباره صوابا.

هذه الظاهرة تطرح تحديا حقيقيا أمام المجتمع: كيف نبني وعيا حقيقيا في زمن تُنتج فيه المعرفة بسرعة، وتُستهلك بسرعة أكبر؟

الإجابة لا تكمن في تقليل المعلومات، بل في تغيير طريقة التعامل معها. نحتاج إلى إعادة الاعتبار للفهم، لا للحفظ، وللتحليل، لا للتكرار، وللأسئلة، لا للإجابات الجاهزة.

كما أن للمؤسسات التعليمية والإعلامية دورا حاسما. حين يُختزل التعليم في نقل المعلومات، دون تدريب على التفكير، فإنه يساهم – دون قصد – في إنتاج وعي زائف. وحين يُقدّم الإعلام الإثارة على الدقة، فإنه يعمّق هذه الحالة، ويجعل من السطحية معيارا للانتشار.

لكن المسؤولية لا تقع على المؤسسات وحدها، بل تمتد إلى الفرد. فبناء الوعي الحقيقي يبدأ من اعتراف بسيط: أننا لا نعرف كل شيء. هذا الاعتراف لا يُضعف الإنسان، بل يحرره، ويفتح أمامه بابا دائما للتعلم.

كما أن الشك، الذي يخشاه الكثيرون، ليس عيبا، بل أداة ضرورية لفحص الأفكار، وتنقيحها، والوصول إلى ما هو أقرب إلى الحقيقة.

في النهاية، تكمن خطورة الوعي الزائف في أنه يُقنع الإنسان بأنه وصل، بينما هو لم يبدأ بعد. يمنحه إحساسا باليقين، في حين أن الحقيقة بطبيعتها معقدة، ومتغيرة، ولا تُختزل في رأي واحد أو منظور واحد.

قد نستطيع أن نواجه الجهل بالتعليم، لكن مواجهة الوعي الزائف تتطلب ما هو أعمق: شجاعة المراجعة، وتواضع المعرفة، واستعداد دائم للبحث.

حينها فقط، يمكن أن ننتقل من وهم المعرفة… إلى وعي يستحق هذا الاسم.