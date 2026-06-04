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مدبولي: الفقراء سيحصلون على أعلى شريحة في الدعم النقدي.. والتطبيق قريبا

كتب : أحمد عبدالمنعم

04:02 م 04/06/2026 تعديل في 04:12 م

الدكتور مصطفى مدبولي

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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه ناقش تحويل الدعم العيني إلى نقدي، حيث تم عقد اجتماعات لمناقشة هذا الملف المهم، مؤكدًا أن الدعم العيني به مشكلات متوارثة منذ عشرات السنين.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الدولة لا تستهدف تقليل الدعم المقدم للمواطنين ونعمل على وصول الدعم لمستحقيه، وسيتم الإعلان عن تحويل الدعم من عيني لنقدي في أقرب وقت مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيقه في العام المالي القادم عقب المشاورات مع جميع الجهات.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه سيتم تقسيم الدعم لشرائح من الأشد فقرًا إلى الشرائح التي تليها بمبالغ تتناسب مع كل شريحة.

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رئيس الوزراء الدعم العيني مدبولي

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