كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن مشروعات الطاقة المتجددة ستضيف نحو 3 آلاف ميجاوات إلى الشبكة القومية خلال 2026.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتعزيز قدرات الشبكة لمواجهة الزيادة المتوقعة في الأحمال خلال فصل الصيف.

وقال المصدر، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن الوزارة تستهدف إلى جانب إضافة نحو 3 آلاف ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية، إضافة قدرات جديدة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، بما يسهم في رفع كفاءة الشبكة وتحسين استقرار التغذية الكهربائية خلال فترات الذروة.

أبرز المشروعات المقرر ربطها بالشبكة القومية للكهرباء

وأوضح أنه من بين أبرز المشروعات المقرر ربطها بالشبكة خلال العام الجاري مشروع “أبيدوس 2” بمنطقة بنبان الجديدة بقدرة تصل إلى 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية، إلى جانب مشروع “أوبليسك 2” التابع لشركة سكاتك في نجع حمادي، ومشروع تحالف “إنفينيتي – حسن علام” في بنبان، فضلًا عن عدد من مشروعات طاقة الرياح التي يجري استكمال إجراءات ربطها بالشبكة القومية.

وأوضح أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تنفذ بالتوازي مشروعات لتدعيم الشبكة وخطوط الربط اللازمة لاستيعاب القدرات الجديدة، حيث يجري تنفيذ 19 مشروعاً لربط محطات الطاقة المتجددة بالشبكة القومية، بما يضمن نقل الطاقة المنتجة بكفاءة عالية إلى مراكز الأحمال المختلفة.

كما أشار إلى أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يأتي ضمن استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وخفض استهلاك الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الكهرباء، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية من الطاقة.

وأكد أن دخول هذه المشروعات للخدمة خلال العام الجاري سيسهم في تعزيز الاحتياطي الآمن للشبكة القومية للكهرباء، خاصة مع الارتفاع المتوقع في معدلات الاستهلاك خلال أشهر الصيف وزيادة الطلب على الكهرباء من مختلف القطاعات.