إعلان

مصدر بـ”الكهرباء”: مشروعات الطاقة المتجددة تضيف 3 آلاف ميجاوات للشبكة خلال 2026

كتب : محمد صلاح

03:40 م 17/06/2026

محولات الكهرباء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن مشروعات الطاقة المتجددة ستضيف نحو 3 آلاف ميجاوات إلى الشبكة القومية خلال 2026.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتعزيز قدرات الشبكة لمواجهة الزيادة المتوقعة في الأحمال خلال فصل الصيف.

وقال المصدر، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن الوزارة تستهدف إلى جانب إضافة نحو 3 آلاف ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية، إضافة قدرات جديدة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، بما يسهم في رفع كفاءة الشبكة وتحسين استقرار التغذية الكهربائية خلال فترات الذروة.

أبرز المشروعات المقرر ربطها بالشبكة القومية للكهرباء

وأوضح أنه من بين أبرز المشروعات المقرر ربطها بالشبكة خلال العام الجاري مشروع “أبيدوس 2” بمنطقة بنبان الجديدة بقدرة تصل إلى 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية، إلى جانب مشروع “أوبليسك 2” التابع لشركة سكاتك في نجع حمادي، ومشروع تحالف “إنفينيتي – حسن علام” في بنبان، فضلًا عن عدد من مشروعات طاقة الرياح التي يجري استكمال إجراءات ربطها بالشبكة القومية.

وأوضح أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تنفذ بالتوازي مشروعات لتدعيم الشبكة وخطوط الربط اللازمة لاستيعاب القدرات الجديدة، حيث يجري تنفيذ 19 مشروعاً لربط محطات الطاقة المتجددة بالشبكة القومية، بما يضمن نقل الطاقة المنتجة بكفاءة عالية إلى مراكز الأحمال المختلفة.

كما أشار إلى أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يأتي ضمن استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وخفض استهلاك الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الكهرباء، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية من الطاقة.

وأكد أن دخول هذه المشروعات للخدمة خلال العام الجاري سيسهم في تعزيز الاحتياطي الآمن للشبكة القومية للكهرباء، خاصة مع الارتفاع المتوقع في معدلات الاستهلاك خلال أشهر الصيف وزيادة الطلب على الكهرباء من مختلف القطاعات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمال الكهرباء الشبكة القومية للكهرباء مشروعات الطاقة المتجددة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بكاء وإغماء.. انهيار والدة عروس المنوفية بعد الحكم على المتهم بـ 15 سنة سجن
أخبار المحافظات

بكاء وإغماء.. انهيار والدة عروس المنوفية بعد الحكم على المتهم بـ 15 سنة سجن
بعد جدل وصية "الملابس البيضاء".. من هي ناتاشا زوجة محمد مرزبان؟
زووم

بعد جدل وصية "الملابس البيضاء".. من هي ناتاشا زوجة محمد مرزبان؟
في الحر الشديد.. أطعمة مرطبة تساعد جسمك على تعويض السوائل
نصائح طبية

في الحر الشديد.. أطعمة مرطبة تساعد جسمك على تعويض السوائل

حسام حسن يشتكي رضا عبدالعال في "الأعلى للإعلام".. تفاصيل
أخبار مصر

حسام حسن يشتكي رضا عبدالعال في "الأعلى للإعلام".. تفاصيل
"استغلوا ضخامتهم لترويع المواطنين".. أمر إحالة صبري نخنوخ و10 آخرين في
حوادث وقضايا

"استغلوا ضخامتهم لترويع المواطنين".. أمر إحالة صبري نخنوخ و10 آخرين في

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

العراق

العراق

1 4

01:00

النرويج

النرويج

كأس العالم

الأرجنتين

الأرجنتين

3 0

04:00

الجزائر

الجزائر

كأس العالم

البرتغال

البرتغال

- -

20:00

الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

فخ التليجرام.. تحقيق يكشف حيل استدراج أطفال لاستغلالهم جنسيًا وبيع صورهم لآخرين
ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2026 برقم الجلوس
بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
شهادة خبير الأصوات حول رسالة تهديد صبري نخنوخ لمالك معرض السيارات | انفراد
الدولار يهبط دون 50 جنيها لأول مرة منذ 3 أشهر ونصف
"3 سيارات وصفعة على الوجه".. ماذا قال محامي المجني عليه في قضية صبري نخنوخ؟ | انفراد