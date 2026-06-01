حذر الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشابمان الأمريكية، من موجة الطقس الحار وغير المألوفة التي تضرب مناطق متفرقة من العالم في توقيت مبكر، مؤكداً أن قراءات درجات الحرارة الحالية تكسر المعدلات القياسية المسجلة تاريخياً في مثل هذه الفترة من العام.

اختلال مناخي وبداية مبكرة للصيف

قال "العسكري" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن الأنماط الجوية الحالية أظهرت تقلبات حادة، إذ نعيش الآن أجواءً حرارية كان المعتاد رصدها في ذروة الصيف خلال شهري يوليو وأغسطس، لافتًا إلى أن الفارق الحراري في بعض البلدان تجاوز المعدلات السنوية الطبيعية بمقدار يصل إلى 15 درجة مئوية كاملة.

وأوضح أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشابمان الأمريكية، عالم نظم الأرض أن هذا الارتفاع القياسي يرتبط مباشرة بما يُعرف علمياً بـ "القبة الحرارية"، مبيناً أنها ظاهرة تنشأ نتيجة تمركز مرتفع جوي يحبس الحرارة قريباً من سطح الأرض ويمنع ارتدادها إلى الغلاف الجوي، مما يضاعف من حدة الاحترار ويمثل دليلاً مشهوداً على وتيرة التغير المناخي المتسارعة.

المواجهة الدولية وحقيقة سيناريوهات الكوارث

أضاف الأستاذ الجامعي، أن مجابهة هذه التغيرات المتلاحقة تفرض على المجتمع الدولي صياغة سياسات حاسمة وجادة، محذرا من أن التراخي في قراءة هذه المؤشرات البيئية سيقود البشرية إلى أزمات أعمق وأكثر تعقيدا في المستقبل القريب.

وأشار إلى المنهجية العلمية في التعامل مع التوقعات، مشددا على أن العلوم الجيولوجية والمناخية لا تقدم "يقينا مطلقا بنسبة 100%".

وأوضح الدكتور هشام العسكري، أن الأنباء المتداولة حول كوارث وشيكة كحدوث موجات تسونامي في البحر المتوسط أو هزات أرضية مدمرة لا تخرج عن كونها فرضيات وسيناريوهات محتملة تطرحها تقارير الأمم المتحدة على مدى عقود زمنية طويلة، ولا تندرج تحت بند التنبؤات الحتمية فورية الحدوث.

اقرأ أيضًا:

رغم الطقس المعتدل.. تحذيرات من خطر خفي يهدد المحاصيل الزراعية خلال أيام العيد

حار ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أجواء حارة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة