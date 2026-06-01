أحمد موسى يناشد وزير الداخلية لإنقاذ بائع جرائد حلوان بعد سرقة شقاه في العيد

كتب : داليا الظنيني

09:39 م 01/06/2026

قال الإعلامى أحمد موسى، إن الأوساط الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي تفاعلت بشكل واسع مع مقطع فيديو يوثق تعرض "عم شعبان"، أشهر بائع صحف في منطقة حلوان، لعملية سرقة غادرة أثناء استغراقه في النوم من شدة التعب خلال أيام عيد الأضحى.

مناشدة أمنية لسرعة ضبط الجاني

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، إن منصات التواصل لا تتحدث حالياً إلا عن هذه الواقعة الصادمة، مشيراً إلى أن اللص استغل إرهاق الرجل المسن وسرق كل ما يملكه من أموال داخل درج البيع.

وتوجه موسى باعتذار علني لـ "عم شعبان"، مؤكداً أن الواقعة تسببت في عودة الرجل إلى منزله مقهوراً ومكسور الخاطر في يوم العيد.

وذكر موسى موجهاً نداءً عاجلاً إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بضرورة التوجيه بسرعة ضبط وإحضار هذا المتهم لئلا يبيت ليلته في منزله، لافتاً إلى أن الأموال المسروقة كانت بمثابة "عيدية" جمعها البائع من المارة، مشدداً على أهمية كشف هوية هذا الشخص الذي أفسد فرحة رجل مكافح.

مطالبة بالتضامن الاجتماعي وتوفير كشك بديل

وتابع الإعلامي حديثه بمناشدة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، للتدخل السريع وتوفير دخل شهري ثابت لـ "عم شعبان" يعينه على أعباء الحياة، نظراً لظروفه القاسية وحالته الصحية التي تستدعي الدعم والمؤازرة.

وأردف موسى بمطالبة موجهة إلى محافظ القاهرة، يدعوه فيها إلى ترخيص كشك صغير لبائع الصحف يحميه من حرارة الصيف وأتربة الشارع، ويكون بمثابة مصدر رزق كريم وآمن له، مختتماً حديثه بـ: "الخير قادم يا عم شعبان، وكل التقدير لك".

