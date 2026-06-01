أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الدولة المصرية تمكنت من إحداث تحول جذري في قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، بعد أن كانت تعاني من أزمة طاقة حادة قبل عام 2014 تسببت في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وصلت إلى عدة ساعات يوميًا.

البنية التحتية والتحكم الذكي

وأوضح القليوبي، خلال حواره ببرنامج «الساعة 6» المذاع على شاشة قناة «الحياة»، أن بداية هذا التحول الحقيقي انطلقت في عام 2015 عبر استراتيجية شاملة لإعادة بناء وتحديث قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أنها اعتمدت على ضخ استثمارات ضخمة في تطوير البنية التحتية للطاقة.

وأضاف أن أعمال التطوير شملت إنشاء وتحديث شبكات نقل الكهرباء العملاقة لرفع الجهد إلى 500 كيلوفولت، إلى جانب تحديث شامل لمحطات المحولات في مختلف المحافظات، فضلًا عن إدخال أنظمة تحكم رقمية حديثة لإدارة الشبكة الكهربائية بكفاءة أعلى وقدرة أكبر على الاستقرار.

ريادة إقليمية واستقرار دائم

وأشار أستاذ هندسة البترول والطاقة إلى أن هذه الجهود أسفرت عن نتائج ملموسة على أرض الواقع، تمثلت في القضاء على ظاهرة انقطاع الكهرباء، وتحقيق استقرار كامل للشبكة القومية، بما انعكس على دعم خطط التنمية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي مهم في مجال الطاقة.