وجه الإعلامي مجدي الجلاد، سؤالًا إلى الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، بشأن ما إذا كانت الظروف الاقتصادية وراء تأخر الزواج وانخفاض معدلاته، وتأثير ذلك على نسب الطلاق في المجتمع.

وقال "عامر" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة"، إن معدلات الزواج السنوية تتراوح ما بين 900 ألف إلى مليون حالة تقريبًا، مشيرًا إلى أن نسب الطلاق وصلت إلى ما يقارب 20 إلى 22% من إجمالي عقود الزواج.

نقيب المأذونين: كل 100 عقد زواج فيه 22 بيتطلقوا

أوضح نقيب المأذونين، أن هذه النسبة تعني أن من كل 100 عقد زواج، هناك نحو 22 حالة طلاق، مؤكدًا أن هذه الحالات تتوزع بين مختلف الفئات العمرية، مع زيادة نسبتها في فترات الزواج الأولى مقارنة بالزيجات الأطول استقرارًا.

وأضاف "عامر" أن جزءًا من حالات الطلاق يرتبط بالخلافات التي تظهر بعد سنوات من الزواج، بينما تتركز نسبة أخرى في السنوات الأولى نتيجة عدم التفاهم أو سوء التقدير منذ البداية.

وتطرق نقيب المأذونين إلى ملف الذهب في الزواج، موضحًا أن ارتفاع أسعاره خلال الفترة الأخيرة غيّر من طبيعة الاتفاقات بين الأسر، إذ أصبح بعض الأهالي يكتبون كميات ذهب في قائمة الزواج دون القدرة الفعلية على شرائها بالكامل.

المهر في الأصل نقديًا وعينيًا

أشار إسلام عامر، إلى أن المهر في الأصل يكون نقديًا وعينيًا، داعيًا إلى إعادة النظر في بعض العادات المرتبطة بتجهيزات الزواج، وتخفيف الأعباء عن الشباب، بما يضمن بداية حياة زوجية مستقرة دون ضغوط مالية مبالغ فيها.

وأكد "عامر" أن بعض المجتمعات العربية تعتمد بشكل أكبر على المهر النقدي وتسهيل تجهيز بيت الزوجية، على عكس ما يحدث في بعض البيئات التي تفرض التزامات ثقيلة مثل القوائم والذهب المرتفع.

واختتم نقيب المأذونين، حديثه بالتأكيد على أن تبسيط متطلبات الزواج وتخفيف الأعباء المالية قد يساهم في تقليل نسب الطلاق، ويدعم استقرار الأسرة منذ البداية.





