قبل الافتتاح.. تعرف على قائمة المحطات العاملة بالمرحلة الأولى لمونوريل شرق النيل

كتب : أحمد العش

12:18 ص 05/05/2026

مونوريل شرق النيل

ارتفعت معدلات البحث والتساؤل من قبل الملايين من المواطنين عن المحطات التي سيتم افتتاحها أمام الركاب مع بدء تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل، والمقرر انطلاقها رسميًا يوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026، في خطوة تستهدف تسهيل حركة التنقل بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي هذا الاهتمام بالتزامن مع إعلان وزارة النقل تشغيل الخط لأول مرة أمام الجمهور، بما يساهم في تخفيف الضغط على وسائل النقل التقليدية وتقديم بديل حضاري وسريع يخدم آلاف المواطنين يوميًا.

تفاصيل مسار المرحلة الأولى

يشمل التشغيل الأولي للخط عدد 16 محطة تمتد من محطة المشير طنطاوي بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، لتخدم قطاعًا واسعًا من السكان والعاملين داخل العاصمة الجديدة.
ويمثل هذا المسار أحد أهم محاور الربط بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، حيث يمر بعدد من المناطق الحيوية والسكنية التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة.

قائمة المحطات المقرر افتتاحها

تضم قائمة المحطات التي سيتم افتتاحها أمام المواطنين: المشير طنطاوي، وان ناينتي، المستشفى الجوي، النرجس، المستثمرين، اللوتس، جولدن سكوير، بيت الوطن، مسجد الفتاح العليم، الحي R1، الحي R2، المال والأعمال، مدينة الفنون والثقافة، الحي الحكومي، مسجد مصر، وأخيرًا محطة مدينة العدالة.

وتغطي هذه المحطات نطاقًا جغرافيًا واسعًا يربط بين الأحياء السكنية والمناطق الخدمية ومقار الأعمال، بما يسهل حركة الانتقال اليومي للمواطنين.

مواعيد التشغيل وخدمة الركاب

من المقرر أن تعمل هذه المحطات يوميًا من الساعة 6 صباحًا وحتى 6 مساءً، بما يتيح للمواطنين استخدام وسيلة نقل حديثة ومنتظمة تلائم احتياجات العمل والتنقل اليومي.
ويسهم تشغيل المونوريل في تقليل زمن الرحلات، وتوفير وسيلة نقل آمنة ومكيفة، مع مستوى عالٍ من الراحة داخل العربات والمحطات.

تكامل مع شبكة النقل الحديثة

تأتي هذه المرحلة ضمن خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي الذكي والمستدام، حيث تم تجهيز المحطات لتلبية احتياجات جميع فئات الركاب، بما في ذلك ذوو الهمم.
كما تحقق المرحلة الأولى تكاملًا مع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) عبر محطة مدينة الفنون والثقافة، بما يعزز الربط بين مختلف وسائل النقل الحديثة ويدعم سهولة التنقل داخل العاصمة الجديدة.

مفاجأة للمواطنين.. مصدر لمصراوي: تشغيل المونوريل مجانًا في أول 3 أيام

مصدر بهيئة الأنفاق يكشف تفاصيل تشغيل مونوريل شرق النيل وموعد تحديد أسعار التذاكر

