قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تمت إحالته إلى اللجان المختصة يتضمن مواد إيجابية، لكنه يحتاج إلى مراجعة دقيقة لضمان التوازن بين حقوق جميع الأطراف.

وأوضحت الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، أن القانون منح الأجداد والجدات حق رؤية الأطفال، وهو أمر كانت تطالب به منذ فترة طويلة، معتبرة أنه خطوة محترمة تعزز الروابط الأسرية.

وأشارت إلى أن المادة الخاصة بنقل الحضانة مؤقتًا عند امتناع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية قد تضر بالطفل نفسيًا، إذ لا يجوز التعامل معه وكأنه شيء يُنقل من طرف لآخر لفترات قصيرة.

ولفتت إلى اعتراضها على المادة التي تمنح الزوجة حق فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر إذا اكتشفت اختلافًا في ظروف الزوج، مؤكدة أن هذا الحق يجب أن يشمل الطرفين، لأن الزوج أيضًا قد يتعرض للخداع.

وأكدت رفضها التام لحرمان الأب من رؤية طفله بسبب عدم دفع النفقة، مشيرة إلى أن هذا حق للطفل لا يجوز المساس به، وأن العقوبات يجب أن تكون تدريجية مثل منع الاستضافة أو الخدمات، لا قطع الصلة بين الأب وابنه.

وأكدت الشريف على أن القانون الجديد رغم احتوائه على مواد إيجابية، إلا أنه أضاف بعض المواد المثيرة للجدل، مشددة على ضرورة مراجعتها مع المتخصصين لضمان تحقيق العدالة وحماية الأطفال من الصراعات الأسرية.