أكد العميد سمير راغب، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن استهداف إيران للإمارات له أهداف مرتبطة بتصدير الإمارات 60% من إنتاجها من الفجيرة خارج مضيق هرمز.

وأوضح راغب، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن 55% من الضربات الإيرانية تتجه للإمارات، و39% لإسرائيل، و11% لباقي دول الخليج.

وأضاف الخبير الاستراتيجي أن ما حدث في الإمارات لا يعني إعلان حرب، والضربة تهدف لمنع الالتفاف على الحصار ومنع تصدير النفط.

وأشار إلى أن أمريكا أغرقت زوارق إيرانية أطلقت نيرانها على قطع حربية ومدنية، لإرسال رسالة أنها ليست في انتظار فعل بسيط لتعلن الحرب.

وتابع أن إسرائيل أصبحت قادرة على القيام بعملية منفردة بعد أن زودتها أمريكا بـ6500 طن ذخائر في 24 ساعة، وأكبر دعم جوي وبحري.

وشدد العميد سمير راغب على أن الكرة في ملعب إيران، فإذا تسبب ضرر شديد لقطعة مدنية أو عسكرية فستخرج الأمور عن السيطرة.