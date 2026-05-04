خبير تقني يكشف دور خوارزميات الإعلانات بمواقع التواصل في تشكيل تجربة المستخدم اليومية

كتب : داليا الظنيني

11:14 م 04/05/2026

محمد خالد جودة

أكد الخبير التقني محمد خالد جودة، أن خوارزميات الإعلانات الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت تلعب دورًا محوريًا في تشكيل تجربة المستخدم اليومية، مشيرًا إلى أنها لم تعد مجرد أدوات تسويقية تقليدية، بل أنظمة ذكية تعتمد على تحليل البيانات الضخمة والتعلم الآلي.

وأوضح جودة، في مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد" ، أن المنصات الرقمية مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك تعتمد على تتبع سلوك المستخدمين، بما في ذلك اهتماماتهم، وتفاعلاتهم، ومدة بقائهم على المحتوى، من أجل تقديم إعلانات مخصصة بدقة عالية. وأضاف أن هذه الخوارزميات قادرة على التنبؤ باحتياجات المستخدم قبل أن يعبر عنها بشكل مباشر، ما يزيد من فعالية الإعلانات الممولة.

وأشار محمد خالد جودة إلى أن الإعلانات الممولة على السوشيال ميديا أصبحت أداة لا غنى عنها للشركات، سواء الكبرى أو الناشئة، نظرًا لقدرتها على الوصول إلى جمهور مستهدف بتكلفة أقل مقارنة بالإعلانات التقليدية.

وبيّن أن نجاح الحملات الإعلانية يعتمد على عدة عوامل، أبرزها تحديد الجمهور المناسب، واختيار المحتوى الجذاب، وتحليل النتائج بشكل مستمر.

وحذر "جودة"، من الاستخدام غير الواعي لهذه الأدوات، مؤكدًا أن الإفراط في الاعتماد على الخوارزميات دون فهم آلياتها قد يؤدي إلى هدر الميزانيات الإعلانية، أو حتى التأثير السلبي على صورة العلامة التجارية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية التوازن بين الإبداع البشري والتحليل التقني، مشددًا على أن المستقبل سيشهد تطورًا أكبر في تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الإعلانات الرقمية، مما سيزيد من تنافسية السوق ويغير قواعد اللعبة في عالم التسويق الإلكتروني.

محمد خالد جودة وارزميات لإعلانات الرقمية

