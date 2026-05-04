التركيز على الموثوقية والوعي الصحي.. ضوابط جديدة مرتقبة لظهور الأطباء إعلاميًا – (تفاصيل)

كتب : أحمد العش

05:58 م 04/05/2026 تعديل في 06:08 م
    اجتماع رئيس الأعلى للإعلام مع النقيب (3)
    اجتماع رئيس الأعلى للإعلام مع النقيب (4)
    اجتماع رئيس الأعلى للإعلام مع النقيب (5)
    اجتماع رئيس الأعلى للإعلام مع النقيب (2)

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الاثنين، الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب أطباء مصر، والدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، في اجتماع مهم لمناقشة لائحة الظهور الإعلامي للأطباء على مختلف الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018.

تفاصيل اجتماع رئيس الأعلى للإعلام مع نقيب الأطباء اليوم

تناول الاجتماع بحث آليات تنظيم ظهور الأطباء في وسائل الإعلام، بما يتماشى مع القواعد المهنية والأكواد المنظمة للممارسة الإعلامية والطبية، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين حرية التعبير والالتزام بالمعايير المهنية، خاصة في القضايا المرتبطة بالصحة العامة والممارسة الطبية.

وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل الإطار القانوني ووضع ضوابط إعلامية تنظم ظهور الأطباء في البرامج المختلفة، بما يضمن دقة المعلومات المقدمة للجمهور، ويحمي حقوق المرضى، ويصون الممارسات الطبية، وفقًا للتشريعات المنظمة لهذا القطاع.

وأكد "عبدالعزيز" أهمية تعزيز التعاون بين المجلس ووزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء لتنظيم هذا الملف الحيوي، بما يسهم في تقديم محتوى إعلامي مهني وموثوق، ويدعم نشر الوعي الصحي بين المواطنين.

ضرورة وضع قواعد واضحة لتنظيم الظهور الإعلامي للأطباء

أشار نقيب الأطباء، من جانبه، إلى ضرورة وضع قواعد واضحة لتنظيم الظهور الإعلامي للأطباء، بما يضمن تقديم معلومات طبية صحيحة ومعتمدة وموثقة للجمهور، موضحًا أن الطبيب، عند مخاطبة الجمهور، يجب أن يلتزم بشرح ما هو متفق عليه علميا في الطب بأسلوب مبسط، مع تجنب طرح القضايا التي لا تزال محل بحث أو خلاف علمي خارج الأوساط الأكاديمية والمتخصصة.

وأكد الدكتور أسامة عبدالحي، ضرورة أن يلتزم الطبيب أثناء حديثه للجمهور في نطاق تخصصه، مع توضيح تخصصه وشهاداته بشكل دقيق، ودون استغلال الظهور الإعلامي لتحقيق أي مصالح شخصية أو دعائية.

أبرز تصريحات متحدث الصحة اليوم

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أن تنظيم الظهور الإعلامي للأطباء يُعتبر خطوة ضرورية لضمان تقديم رسائل صحية دقيقة وموثوقة للمواطنين، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على وسائل الإعلام كمصدر أساسي للمعلومات الطبية.

ولفت إلى أن وزارة الصحة تدعم وضع إطار واضح يُلزم بالمعايير المهنية والعلمية في تناول الموضوعات الصحية، بما يحد من انتشار المعلومات المغلوطة، ويعزز من دور الإعلام في التوعية الصحية.

ويذكر أنه حضر الاجتماع كل من: الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، ومن جانب نقابة الأطباء: الدكتور أحمد زهران والدكتور أحمد مبروك الشيخ، عضوا مجلس النقابة، والدكتورة عبير عبده، مدرس القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة.

الأعلى للإعلام خالد عبد العزيز أسامة عبدالحي نقيب الأطباء الظهور الإعلامي للأطباء

"الحضانة حتى سن 15 والأب في الترتيب الثاني".. مواد جديدة بمشروع قانون الأسرة
هل يجوز الأضحية بالتقسيط في عيد الأضحى؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب
نادية مصطفى توضح تفاصيل حضور المصورين جنازة هاني شاكر
التركيز على الموثوقية والوعي الصحي.. ضوابط جديدة مرتقبة لظهور الأطباء إعلاميًا
شوارع غارقة.. الصرف الصحي يحاصر أهالي دسوق بكفر الشيخ (فيديو وصور)
